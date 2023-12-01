101 خيل عربي يتنافسون.. شاهد انطلاقة بطولة "عبية" للجياد والأشواط تجود بنتائجها

وشهدت البطولة المقامة برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، حضور كثيف من مربين وعشاق الخيل العربية الأصيلة، مبدين استحسانهم ورضاهم عن التنظيم، كما أبدى جميع المشاركين رضاهم عن التحكيم والذي شهد نخبة من الحكام في العالم كان لهم سابق خبرة في أهم البطولات العالمية.