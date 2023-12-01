101 خيل عربي يتنافسون.. شاهد انطلاقة بطولة "عبية" للجياد والأشواط تجود بنتائجها

انطلقت، أمس، فعاليات البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "عبية"، وسط مشاركة 101 من نخبة الجياد العربية الأصيلة لمرابط داخل المملكة وخارجها.
وشهدت البطولة المقامة برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، حضور كثيف من مربين وعشاق الخيل العربية الأصيلة، مبدين استحسانهم ورضاهم عن التنظيم، كما أبدى جميع المشاركين رضاهم عن التحكيم والذي شهد نخبة من الحكام في العالم كان لهم سابق خبرة في أهم البطولات العالمية.
وكما هي حال "عبية" عاش الحضور تنوع في الفعاليات والتي كان من أبرزها حداء فرسان عبية على صهوة جيادهم متغنيين بأبيات حداها الموحد -طيب الله ثراه- وكان لعرضة الخيل حضور ونصيب، فيما تفاعل الحضور مع فيلم قمرة الذي ربط الفرس عبية بالأم سحاب والحفيدة قمرة متغنيين بأمجاد وطن.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي: حازت على المركز الأول المهرة ريانة "وج" لمربط الصياقل في فئة المهرات عمر سنة، وفي فئة المهرات عمر سنة حازت على المركز الأول المهرة شهد المسك لمربط المسك.
وفي فئة المهرات عمر سنتين، احتلت المركز الأول المهرة آيلا دي نسما لمربط نسمة، وفي فئة المهرات عمر سنتين حازت على المركز الأول المهرة بنت خشاب لمربط الراجحية، فيما نالت المهرة نورة جمران لمربط جمران للخيل العربية الأصيلة المركز الأول في فئة المهرات عمر ثلاث سنوات.
وحصلت على المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات على المركز الأول الفرس دانة السيد، وفي فئة الافراس عمر 4-6 سنوات حصلت على المركز الأول الفرس رويال أصيلة.