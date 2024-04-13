"الراشد": وقوع حرب مباشرة بين إيران و"إسرائيل" أصبح ممكنًا بشكل لم يسبق له مثيل

ويرصد "الراشد" السيناريوهات المحتملة، ويقول: "لا يمكن أن نستبعد المواجهة نتيجة الأخطاء، أو عمدًا وفق قرارات حسم استراتيجية. مثلًا: لو قررت إسرائيل القضاء على "حزب الله" في لبنان، فالأرجح ألا تقف إيران هذه المرة مكتوفة الأيدي، كما فعلت حيال "حماس". وهذا يفسر بشكل كبير امتناع "حزب الله" عن الرد المماثل على هجمات إسرائيل. في تصوري يوفر "حزب الله" قدراته الكبيرة، بوصف ذلك جزءًا من سياسة الردع لحماية إيران، ويستخدمها في اليوم الذي قد تندلع فيه الحرب الكبرى بين إيران وإسرائيل، ليمطر المدن الإسرائيلية بآلاف الصواريخ، راغبًا في إلحاق أضرار هائلة بها.. هجمات "حزب الله" الحالية والسابقة لم تخرج عن قواعد الاشتباك المحدودة. أما هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر؛ فكان نموذجًا مختلفًا لا يقوم به "حزب الله" لأنه يحمل مخاطرة عالية باندلاع حرب بين طهران وتل أبيب، أو على الأقل غزو إسرائيلي يهدف إلى القضاء على "حزب الله".