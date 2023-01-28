"التركي": حققنا العديد من الإنجازات في غرفة التجارة الدولية السعودية

وأوضح "التركي"، أن الغرفة على الرغم من الإمكانيات المتواضعة لها، حققت -ولله الحمد- العديد من الإنجازات والأعمال خلال فترة العام والنصف الماضية، وكان ذلك بعد جهد (٥٧٠) ساعة عمل، تم من خلالها تنفيذ حوالى (٢٩٠) قرارًا وتوصية عبر (٥٠٠) وسيلة تواصل، ومخاطبات محلية ودولية، نتج عنها تنفيذ (٤) خطط استراتيجية، ولوائح تنظيمية، وتنفيذ (١٥) من أعمال البنية التحتية والتأسيسية للغرفة، وتقديم (٩) خدمات نوعية مقدمة لأعضاء ومستهدفي الغرفة، وتشكيل (٩) لجان تخصصية قطاعية تابعة لمنظمة (ICC)، وتشكيل (٤) لجان تنظيمية، وتنظيم (٤) فعاليات محلية، والمشاركة في (١١) فعالية دولية، وتنظيم (٦) وفود دولية، وفتح تعاون وتواصل مع (٢٢) دولة، واستقبال وفد محكمة التحكيم الدولية بالرياض، وتنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة معهم، وإبرام (٢) مذكرات تفاهم وتعاون مع جهات ومنظمات دولية، وتنظيم (١٣) زيارة ولقاءً دوليًّا مع منظمات وجهات ومسؤولين، وتنظيم (١١) زيارة ولقاء محليًّا، وتنفيذ (٣) مبادرات تشمل تنفيذ (٤) منصات رقمية دولية، وتنمية للتجارة الدولية السعودية بالتعاون مع عدة جهات ومنظمات وتنمية لخدمات ونشاط الغرفة.