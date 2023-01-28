"التركي": حققنا العديد من الإنجازات في غرفة التجارة الدولية السعودية

انعقدت في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، الجمعيةُ العمومية لغرفة التجارة الدولية السعودية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المستشار سيف بن عبدالله التركي؛ حيث تم استعراض الخطة الاستراتيجية، وتقرير نشاط وإنجازات الغرفة خلال الفترة الماضية، والتقرير المالي والهيكل التنظيمي للغرفة واللوائح التنظيمية للغرفة.
وأوضح "التركي"، أن الغرفة على الرغم من الإمكانيات المتواضعة لها، حققت -ولله الحمد- العديد من الإنجازات والأعمال خلال فترة العام والنصف الماضية، وكان ذلك بعد جهد (٥٧٠) ساعة عمل، تم من خلالها تنفيذ حوالى (٢٩٠) قرارًا وتوصية عبر (٥٠٠) وسيلة تواصل، ومخاطبات محلية ودولية، نتج عنها تنفيذ (٤) خطط استراتيجية، ولوائح تنظيمية، وتنفيذ (١٥) من أعمال البنية التحتية والتأسيسية للغرفة، وتقديم (٩) خدمات نوعية مقدمة لأعضاء ومستهدفي الغرفة، وتشكيل (٩) لجان تخصصية قطاعية تابعة لمنظمة (ICC)، وتشكيل (٤) لجان تنظيمية، وتنظيم (٤) فعاليات محلية، والمشاركة في (١١) فعالية دولية، وتنظيم (٦) وفود دولية، وفتح تعاون وتواصل مع (٢٢) دولة، واستقبال وفد محكمة التحكيم الدولية بالرياض، وتنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة معهم، وإبرام (٢) مذكرات تفاهم وتعاون مع جهات ومنظمات دولية، وتنظيم (١٣) زيارة ولقاءً دوليًّا مع منظمات وجهات ومسؤولين، وتنظيم (١١) زيارة ولقاء محليًّا، وتنفيذ (٣) مبادرات تشمل تنفيذ (٤) منصات رقمية دولية، وتنمية للتجارة الدولية السعودية بالتعاون مع عدة جهات ومنظمات وتنمية لخدمات ونشاط الغرفة.
وأضاف "التركي": "سنحقق بإذن الله خلال الفترة القادمة (٩) مستهدفات ومشاريع قادمة، وهي إنشاء مقر خاص ومستقل بالغرفة، وتطوير البيئة التشريعية للغرفة والتجارة الدولية السعودية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء مركز تحكيم دولي، وإنشاء مركز تدريب دولي، وإنشاء مركز ريادة أعمال دولي، وتنظيم وفود دولية لبقية دول G20 التي لم تزُرها الغرفة، واستضافة قيادات منظمات دولية، واستضافة الاجتماعات الدورية والفعاليات لمنظمة ICC والمنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة".
ولفت إلى أن الغرفة تعمل وفقًا لمستهدفات رؤية 2030 والاستفادة من الدعم المقدم للقطاع الخاص السعودي من القيادة الرشيدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية.