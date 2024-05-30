السفارة في القاهرة تُصدر بيانًا عن المواطن المختفي: البحث المكثف جارٍ وهذ ما رصدته الكاميرات

أصدرت السفارة في القاهرة، قبل قليل، بيانًا عن المواطن المختفي في مصر، مؤكدةً أن البحث المكثف ما زال جاريًا عنه، وموضحةً أنها باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية هناك منذ اليوم الأول لاختفائه.