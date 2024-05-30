السفارة في القاهرة تُصدر بيانًا عن المواطن المختفي: البحث المكثف جارٍ وهذ ما رصدته الكاميرات

أصدرت السفارة في القاهرة، قبل قليل، بيانًا عن المواطن المختفي في مصر، مؤكدةً أن البحث المكثف ما زال جاريًا عنه، وموضحةً أنها باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية هناك منذ اليوم الأول لاختفائه.
تفصيلًا، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر بيانًا حول اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا.
وقال البيان: بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تود السفارة التوضيح أنه ومنذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينةً في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.
وأضاف البيان: تمكّنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.
وأردف البيان: لا يزال البحث المكثف جاريًا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية، بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.
واختتم بالقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود الحثيثة بالنجاح، وأن يعود المواطن سالمًا إلى أهله وذويه.