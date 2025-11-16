"مدارس الرياض" تنظّم النسخة الرابعة من ملتقى "تخصصك الجامعي" بمشاركة 45 جهة

وافتتح المدير العام لمدارس الرياض، الأستاذ عبد الرحمن بن راشد الغفيلي، فعاليات الملتقى بكلمة أكّد فيها على الدور التربوي والاجتماعي الذي تضطلع به المدارس، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصصاتهم الجامعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة. وقال الغفيلي: "التعليم كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الوطن، والرؤية الطموحة تعتمد على شبابها وتستثمر في قدراتهم".