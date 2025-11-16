"مدارس الرياض" تنظّم النسخة الرابعة من ملتقى "تخصصك الجامعي" بمشاركة 45 جهة

في خطوة لافتة، نظّمت مدارس الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "تخصّصك الجامعي" السنوي، يومي الأحد والاثنين ١٦–١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة أكثر من ٤٥ جامعة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية. واستهدف الملتقى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بهدف دعمهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب، وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل، ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية.
وافتتح المدير العام لمدارس الرياض، الأستاذ عبد الرحمن بن راشد الغفيلي، فعاليات الملتقى بكلمة أكّد فيها على الدور التربوي والاجتماعي الذي تضطلع به المدارس، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصصاتهم الجامعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة. وقال الغفيلي: "التعليم كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الوطن، والرؤية الطموحة تعتمد على شبابها وتستثمر في قدراتهم".
كما قدّم سعادة الدكتور محمد بن هندي الغامدي، عميد السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، كلمة توجيهية قدّم خلالها نصائح عملية لاختيار التخصص المناسب، وربطه باحتياجات سوق العمل المستقبلية.
وتضمّن الملتقى باقة من المحاضرات وورش العمل التي قدّمها عدد من الأكاديميين والمتخصصين، من بينهم الدكتور نبيل بن محمد بتاوي والدكتورة هناء بنت خالد الحميد، حيث ناقشا آليات اختيار التخصص الجامعي وعلاقته بالميول الشخصية والفرص المهنية.
وشهد اليوم الأول حضور طلاب وطالبات مدارس الرياض، بينما خُصّص اليوم الثاني لطلاب منطقة مدينة الرياض، الذين تفاعلوا مع المعرض المصاحب، والذي ضمّ أركانًا تعريفية للجامعات والجهات المشاركة، واستعرضت من خلالها تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية وآليات القبول.
واختُتمت فعاليات الملتقى بتفاعل لافت من الطلاب، الذين عبّروا عن استفادتهم من المعلومات والإرشادات التي أسهمت في رسم ملامح مستقبلهم الجامعي والمهني.