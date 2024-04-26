"تعليم جدة" تُطلق فعاليات هاكاثون التعليم المستمر 2024

دشّن مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني؛ مساء أمس، هاكاثون التعليم المستمر 2024، الذي ينظّمه قسم التعليم المستمر، بحضور عددٍ من قيادات التعليم وتستمر فعالياته لمدة يومين بجدة.
وشهد حفل الافتتاح جولة على أركان الهاكاثون البالغ عددها 8 أركان، ضمّت مسارات رحلة التعليم المستمر، من أجلك، التعلّم الذكي، تجربتي، الواقع الافتراضي، أنامل الإبداع، تعلّم بلا قيود، إلى جانب الجلسات الحوارية، والورش التدريبية، وحلقات النقاش والمسابقات.
وفي ختام الجولة كرّم الكناني؛ الشركاء والداعمين من القطاعات والمدارس المشاركة مثمّناً جهود قسم التعليم المستمر ودعم الشركاء لإقامة الهاكاثون متمنياً أن يحقق أهدافه المنشودة.
يُذكر أن اليوم الأول من فعاليات الهاكاثون شهد عقد جلسة حوارية بعنوان التعامل مع chatGPT باستخدام هندسة التوجيهات مع الدكتورة سارة عسيري؛ إلى جانب لقاء مع مدير أداء التعليم بتعليم جدة ماجد القحطاني؛ إضافة إلى مسابقة "العب معنا الهاكاثون" وهي مسابقات يتم تقديمها على المسرح للأطفال وأسرهم.
من جهته، أوضح رئيس قسم التعليم المستمر بتعليم جدة أحمد الزهراني؛ أنّ الهاكاثون يهدف إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال فعاليات منوّعة تشمل جلسات حوارية ومسابقات تنافسية ومسارات تعليمية.