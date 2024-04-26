"تعليم جدة" تُطلق فعاليات هاكاثون التعليم المستمر 2024

وشهد حفل الافتتاح جولة على أركان الهاكاثون البالغ عددها 8 أركان، ضمّت مسارات رحلة التعليم المستمر، من أجلك، التعلّم الذكي، تجربتي، الواقع الافتراضي، أنامل الإبداع، تعلّم بلا قيود، إلى جانب الجلسات الحوارية، والورش التدريبية، وحلقات النقاش والمسابقات.