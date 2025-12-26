مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل حضوره الإنساني عالميًا بأكثر من 12 ألف مستفيد في 5 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول، مستفيدًا منها آلاف الأشخاص ضمن جهود منظمة تعكس الدور الريادي للمملكة في دعم المجتمعات المتضررة واللاجئين حول العالم.
واحتفى القسم التعليمي في المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز باليوم العالمي للغة العربية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال فعاليات تعليمية وترفيهية هدفت إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حبها في نفوس الأطفال، شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء قصائد، وعروضًا ومسرحيات حركية، إلى جانب أنشطة تلوين ووسائل تعليمية تفاعلية أسهمت في تنمية المهارات اللغوية بأساليب حديثة.
وفي الجانب الصحي، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان (43) مهمة إسعافية خلال أسبوع واحد، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، تنوعت بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، واستفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين بلبنان.
وفي إطار الاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة (786) قسيمة شرائية للكسوة الشتوية في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة بجمهورية لبنان، استفاد منها (786) فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف – 4) للعام 2025م.
كما وزّع المركز في جمهورية السودان (1,575) كرتون تمر في محلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها (7,945) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور، دعمًا للأسر المحتاجة والمتضررة.
وفي اليمن، قدم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، خدماته الطبية لـ(2,069) فردًا خلال أسبوع واحد، شملت فحوصات شاملة في مطارات ومنافذ برية بعدة محافظات، إلى جانب تنفيذ (322) جلسة توعوية استفاد منها (8,057) فردًا، دون تسجيل أي حالات اشتباه أو إصابة بالكوليرا ولله الحمد.
وتأتي هذه الجهود المتكاملة امتدادًا للدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم التعليم والصحة والأمن الغذائي، وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية حول العالم.