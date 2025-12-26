مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل حضوره الإنساني عالميًا بأكثر من 12 ألف مستفيد في 5 دول

واحتفى القسم التعليمي في المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز باليوم العالمي للغة العربية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال فعاليات تعليمية وترفيهية هدفت إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حبها في نفوس الأطفال، شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء قصائد، وعروضًا ومسرحيات حركية، إلى جانب أنشطة تلوين ووسائل تعليمية تفاعلية أسهمت في تنمية المهارات اللغوية بأساليب حديثة.