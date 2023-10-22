سيكو و وفرة للاستثمار تطرحان صندوق الزاد للصكوك

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: " أن إطلاق صندوق الزاد للصكوك يعد جزءاً من استراتيجية سيكو الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية التي نوفرها لعملائها وتسخير خبرات وكفاءة مدراء الأصول لدينا لتأمين عوائد ثابته وبنسبة مخاطر معتدلة للمستثمرين، ونحن على ثقه بان هذا الصندوق سيلبي احتياجات المستثمرين للاستثمار المدروس في الصكوك والحصول على عائد استثماري جيد من استثمار متوافق مع أحكام الشريعة. "