السعودية.. المناطق المشمولة بتوقعات الحالة الماطرة ليوم السبت

أما يوم السبت فيُتوقع أن تبدأ الحالة الماطرة بالتأثير على المملكة، بداية بالقطاع الشمالي الغربي، وتحديداً منطقة تبوك وسواحلها، اعتباراً من ساعات الظهر، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية الرعدية على طول سواحل منطقة تبوك والأجزاء الداخلية منها، وتشمل كلاً من: ضباء، الوجه، المنجور، شقري، شواق، بداء، تبوك، وامتداداً حتى العلا.