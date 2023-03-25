السعودية.. المناطق المشمولة بتوقعات الحالة الماطرة ليوم السبت

من المُتوقع -بمشيئة الله- أن يتأثر عديدٌ من مناطق المملكة اعتباراً من اليوم السبت، وعلى مدى أيام عدة، بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تُصنف بأنها "متوسطة - قوية" الشدة، تترافق بالعواصف الرعدية وتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وزخات من البَرَد.
أما يوم السبت فيُتوقع أن تبدأ الحالة الماطرة بالتأثير على المملكة، بداية بالقطاع الشمالي الغربي، وتحديداً منطقة تبوك وسواحلها، اعتباراً من ساعات الظهر، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية الرعدية على طول سواحل منطقة تبوك والأجزاء الداخلية منها، وتشمل كلاً من: ضباء، الوجه، المنجور، شقري، شواق، بداء، تبوك، وامتداداً حتى العلا.
ومع ساعات المساء تتحرّك الحالة الماطرة أكثر نحو الجنوب وتتسع مساحتها، لتشمل أجزاءً متفرقة من منطقة المدينة المنوّرة، وتبوك والجوف وأجزاءً من منطقة الحدود الشمالية.
المناطق المذكورة كافة يُتوقع أن تتأثر بسحبٍ رعدية ممطرة؛ قد تكون غزيرة أحياناً مترافقة بزخاتٍ من البَرَد، ولا يُستبعد أن تشهد بعض المناطق عواصف رملية محلية نتيجة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.