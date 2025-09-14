"الأرصاد" ينبّه 8 مناطق بتقلبات جوية وأمطار متفاوتة الغزارة ورياح مثيرة للأتربة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة شملت 8 مناطق من المملكة، حول توقعات بتقلبات جوية متفاوتة التأثيرات ما بين أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تمتد آثارها إلى جريان السيول وتدني مستويات الرؤية الأفقية، وذلك ابتداءً من صباح الاثنين 15 سبتمبر وحتى ساعات المساء.
في منطقة الرياض شملت التنبيهات محافظات السليل ووادي الدواسر والأفلاج، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية مع احتمالية جريان السيول وانعدام شبه كامل في مدى الرؤية.
أما منطقة مكة المكرمة فقد طالتها عدة تنبيهات شملت القنفذة والليث والشعيبة وبحرة والجموم ورهط ومدركة وهُدى الشام والعاصمة المقدسة والطائف، إضافة إلى الكامل وخليص وأضم وبني يزيد وجدم وميسان ويلملم والعرضيات. وتنوعت التوقعات ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة، تبدأ من ساعات الصباح وتستمر حتى المساء، مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة جازان جاءت التنبيهات واسعة النطاق لتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفيضية وصامطة وصبيا وضمد، إضافة إلى الحرث والدائر والريث والعارضة والعييدابي وفيفا وهروب، إلى جانب الدرب وبيش وجزر فرسان. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة تبدأ من الظهر وتستمر حتى الليل، مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان السيول وصواعق رعدية مع شبه انعدام في مدى الرؤية.
كما شملت التنبيهات منطقة الباحة وتضمنت محافظات الحجره والمخواة وقلوة وبلجرشي وبني حسن والقرى والعقيق، مع توقعات بأمطار متوسطة تبدأ من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، يصاحبها رياح شديدة وتساقط برد وصواعق رعدية مع احتمال جريان السيول وتدنٍ في مستوى الرؤية.
وفي منطقة عسير غطت التنبيهات مدن أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وتنومة وبيشة وطريب والأمواه والعُرين والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحُرجة والريوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أمطارًا متوسطة إلى خفيفة تمتد من منتصف النهار وحتى المساء، ترافقها رياح قوية وصواعق رعدية وجريان السيول مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة نجران فقد شمل التنبيه محافظات بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش ويدمة وشرورة، مع توقعات بأمطار متوسطة من الظهر حتى الليل، ترافقها رياح نشطة وصواعق رعدية واحتمال جريان السيول وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وفي المنطقة الشرقية شملت التنبيهات محافظات الأحساء والعديد وبقيق، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد إضافة إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وأخيرًا، شملت التنبيهات منطقة المدينة المنورة وبالتحديد محافظتي المهد ووادي الفرع، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التنبيهات تستلزم أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.