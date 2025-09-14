"الأرصاد" ينبّه 8 مناطق بتقلبات جوية وأمطار متفاوتة الغزارة ورياح مثيرة للأتربة

وفي المنطقة الشرقية شملت التنبيهات محافظات الأحساء والعديد وبقيق، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد إضافة إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.