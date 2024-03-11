مكة المكرمة.. تجهيز شبكة ضخمة من المرافق البلدية خلال شهر رمضان المبارك

جهّزت أمانة العاصمة المقدسة شبكة ضخمة من المرافق البلدية في مكة المكرمة لخدمة الملايين من المعتمرين والزوار الذين يتوافدون بكثافة عالية على مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لأداء العمرة وزيارة الرحاب الطاهرة.
وأوضحت الأمانة أنها شكّلت عدداً من الفرق الفنية للإشراف على تشغيل هذه الشبكة وضمان سلامة أدائها بجودة عالية، حيث تمثلت المرافق التي وفرتها في شبكات ضخمة من الطرق، والجسور، والأنفاق، والحدائق، ودورات المياه العامة، مبينةً أنه يوجد في مكة المكرمة أكثر من 18.000 شارع فرعي ورئيسي، و58 نفقاً يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 30 كلم، و70 جسراً، وجميعها تربط نواحي مكة المكرمة وتسهم في انسيابية الحركة المرورية، كما يوجد 114,000 برج وعمود إنارة مختلفة الأطوال والاستطاعات، وأكثر من 285 حديقة عامة، وشبكات ضخمة لتصريف السيول يبلغ طولها أكثر من 540 كلم تحت الأرض، وجميعها تحظى بعناية كبرى من قبل الأمانة؛ للتأكد من سلامة أدائها بجودة عالية خلال فترة الموسم.
وبيّنت أنه تم تهيئة مرافق لـ 5 مواقف لحجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة والتي تستخدم في الموسم للحيلولة دون تكدس السيارات، حيث تستوعب أكثر من 50,000 سيارة، وتحتوي على استراحات ودورات مياه عامة يتم تشغيلها خلال رمضان للزوار، إلى جانب تهيئة المواقف الموسمية الموجودة داخل مكة المكرمة، وإجراء كافة الأعمال اللازمة من إنارة وتشجير ونظافة وأعمال سفلتة وغيرها.
وخصصت أمانة العاصمة المقدسة فرقاً ميدانية مكونة من المهندسين والفنيين؛ لمتابعة كفاءة وسلامة جميع تلك المرافق والتأكد من أدائها بكفاءة عالية، ووضعت جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين، وتشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة جميع هذه المرافق والتأكد من فعاليتها، مع وضع خطة للطوارئ لمواجهة أي حالات قد تحدث خلال فترة الموسم.