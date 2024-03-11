مكة المكرمة.. تجهيز شبكة ضخمة من المرافق البلدية خلال شهر رمضان المبارك

وأوضحت الأمانة أنها شكّلت عدداً من الفرق الفنية للإشراف على تشغيل هذه الشبكة وضمان سلامة أدائها بجودة عالية، حيث تمثلت المرافق التي وفرتها في شبكات ضخمة من الطرق، والجسور، والأنفاق، والحدائق، ودورات المياه العامة، مبينةً أنه يوجد في مكة المكرمة أكثر من 18.000 شارع فرعي ورئيسي، و58 نفقاً يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 30 كلم، و70 جسراً، وجميعها تربط نواحي مكة المكرمة وتسهم في انسيابية الحركة المرورية، كما يوجد 114,000 برج وعمود إنارة مختلفة الأطوال والاستطاعات، وأكثر من 285 حديقة عامة، وشبكات ضخمة لتصريف السيول يبلغ طولها أكثر من 540 كلم تحت الأرض، وجميعها تحظى بعناية كبرى من قبل الأمانة؛ للتأكد من سلامة أدائها بجودة عالية خلال فترة الموسم.