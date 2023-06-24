المعهد الملكي للفنون التقليدية يتعاون مع وزارة الحج لتعزيز الفنون التقليدية

كما تنوعت الفنون التقليدية في سجادات الصلاة المهداة، بين الزخارف الهندسية للقط العسيري، إضافة إلى الزخارف المستوحاة من نسيج فن الخوص الذي تعتمد خاماته الأولية على النخيل، وكذلك من المنحوتات المتواجدة على الأبواب النجدية الخشبية كالتصميمات الهندسية والنباتية، وأيضًا من الشرفات النجدية بأشكالها المثلثية التي تستعرض البيئة الصحراوية؛ ليستخدمها الحجاج بكل امتنان أثناء رحلتهم في أداء مناسك الحج، وترافقهم في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة بكل أنس وسكينة، حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.