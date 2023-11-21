"مهرجان شتاء طنطورة" يعود للعلا بتجربة ترفيهية غير مسبوقة

وتشكل العلا إحدى أبرز وجهات الفروسية عالمية المستوى، حيث تستضيف بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها من 15 وحتى 20 يناير 2024. وتجمع البطولة بنسختها الحالية بين نخبة من أبرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب الزوار، في تجربة استثنائية لا مثيل لها.