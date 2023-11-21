"مهرجان شتاء طنطورة" يعود للعلا بتجربة ترفيهية غير مسبوقة

أعلنت "لحظات العلا" عن عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، بدءاً من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، حيث سيقدم المهرجان للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها.
وتحتفي هذه النسخة من المهرجان بأجواء العلا الاستثنائية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية الرائعة، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية وعروض الأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها الكثير.
وستتيح فعاليات نهاية الأسبوع لزوار المهرجان فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة تزينها الطبيعة الصحراوية المميزة في المنطقة.
وصرح رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا قائلاً: "يحظى مهرجان شتاء طنطورة بشعبية واسعة بين عشاق التجارب المميزة، حيث يجمع بين التجارب والفعاليات المحببة لدى الزوار مع مجموعة رائعة من الإضافات الجديدة كل عام، ما يعزز من مكانته باعتباره الوجهة الأبرز والأكثر تكاملاً لقضاء وقت ممتع".
وأكد "المعلم" لضيوف العلا أن "هذه النسخة من المهرجان ستحمل الكثير من المفاجآت، إذ عملنا جاهدين لتقديم تجربة مميزة لم يشهدها شتاء طنطورة من قبل. ونتطلع بشغف لاستقبال ضيوف العلا في الشهر المقبل عبر بوابة مهرجان شتاء طنطورة، حيث يمكن اكتشاف مفهوم جديد من الترفيه الممزوج بالتراث الثقافي".
ويستهل المهرجان برنامجه المميز مع عروض احتفال طنطورة الرائعة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأروع العروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني، من 22 ولغاية 31 ديسمبر. ويشيد احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، والذي يعتبر تقليداً يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، مما يبرز أهميته كحدث تراثي بارز تتناقله الأجيال.
وسيكون عشاق الثقافة أيضاً على موعد مع فعالية نهاية الأسبوع بعنوان حكايات الغروب يوم 21 يناير 2024. وتقدم الفعالية الحصرية أربعة من الأعمال الفنية الضوئية ليلاً ضمن أربعة مواقع مختلفة في العلا، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات لا تنسى.
كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث يقدم عازفو الفرقة الوطنية السعودية أجمل الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد، مستعرضين مواهبهم على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة، في فترتين متتاليتين؛ الأولى يومي 21 و22 ديسمبر والثانية يومي 28 و29 ديسمبر.
وتقدم الفرقة مزيجاً موسيقياً مميزاً يضم أشهر الأغنيات السعودية ومقطوعات الأوبرا التقليدية، فضلاً عن الموسيقى الكلاسيكية العربية، ما يمنح عشاق الموسيقى تجربة فريدة تلبي تطلعاتهم.
ويتضمن برنامج المهرجان أيضاً مسرحية جميل وبثينة الموسيقية، والتي تروي حكايات وقصائد الحب بين "جميل" ومحبوبته "بثينة" من خلال عرضٍ مباشر يأسر الحواس. وتعود المسرحية المميزة إلى أراضي العلا على مسرح قاعة مرايا في 22 ديسمبر للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول عام 2020م.
ويأتي العرض الجديد برفقة الفنانين والممثلين الموهوبين من فرقة كركلا المسرحية، الفرقة المسرحية الاستعراضية الأبرز في الشرق الأوسط، وبمشاركة مميزة للفنانة الشابة زينة عماد التي ستقدم العرض الافتتاحي.
وتشكل العلا إحدى أبرز وجهات الفروسية عالمية المستوى، حيث تستضيف بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها من 15 وحتى 20 يناير 2024. وتجمع البطولة بنسختها الحالية بين نخبة من أبرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب الزوار، في تجربة استثنائية لا مثيل لها.
كما سيعود سباق درب العلا والذي يشارك فيه مجموعة من الرياضيين العالميين والعدائين الهواة إلى جانب الأطفال في أجواء تنافسية مميزة.
وتتنوع مسافات السباق الفريد لتناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك سباق 100 كم و50 كم و25 كم و10، فضلاً عن سباق 1.4 كم المخصص للأطفال. وينطلق سباق درب العلا يومي 11 و12 يناير 2024، ويدعو جميع محبي رياضة الجري للانضمام والاستمتاع بتجربة مميزة بين المناظر الطبيعية الخلابة للعلا.
ويمكن لضيوف العلا من عشاق عالم الأزياء والموضة، استكشاف عروض العلامات التجارية ضمن فعالية الأزياء، والتي تمتد لعدة أيام ضمن مهرجان شتاء طنطورة. وتتضمن الفعالية عرض أزياء استثنائياً يضم أحدث التشكيلات لعلامتي جيفنشي وتيفاني آند كو العالميتين ، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية التي ستقدم أحدث معروضاتها في عالم الأزياء والموضة.
ويتزامن مهرجان شتاء طنطورة مع سلسلة حفلات لحظات العلا الموسيقية، حيث سيستمتع محبو الفن الراق بحفل المطربة اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي في 29 ديسمبر. وتحتفي الرومي بأرشيف فني مميز وحضور بارز منذ سبعينيات القرن الماضي مع مجموعة من أروع الأغنيات الكلاسيكية العربية وأغنيات الفولكلور اللبناني والقصائد الشعرية الجميلة، ما يجعل حضور الحفل تجربة فنية مميزة.
كما يبرز اسم الموسيقار والمغني والملحن السعودي القدير الدكتور عبادي الجوهر بين أسماء النجوم التي تستطع في سماء العلا، حيث يلتقي محبوه من عشاق الفن الأصيل يوم الجمعة 12 يناير 2024. ويحظى الجوهر بمكانة مرموقة ضمن المشهد الموسيقي السعودي والخليجي عامةً، بعد أن ترك بصمة فنية خالدة في حوالي 50 ألبوماً موسيقياً منذ بداية مسيرته الفنية عام 1968. ويقدم الجوهر كوكبة من أروع أغانيه التي أحبها ورددها الجميع، أبرزها كل العوازل وعيونك آخر آمالي، ما يحمل عشاق الطرب في رحلة دافئة إلى الزمن الجميل.
ويتميز شتاء طنطورة بكونه المهرجان الوحيد الذي يمتد خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، حيث يقدم مجموعة استثنائية من الفعاليات والتجارب التي تتنوع من الفنون والثقافة وتجارب الطعام، إلى العروض الموسيقية والتراثية والمحلية الفريدة، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء أوقات لا تنسى.