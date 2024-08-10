100 عام على تأسيس النظام القضائي في المملكة.. "الدارة" تستعرض أبرزَ المحطات

وأردفت "الدارة": النوع الثاني هو المحاكم المستعجلة وتنظر في القضايا الجنائية والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها ولا قصاص وفي القضايا الحقوقية من المبالغ غير العادية، وهي موجودة في مكة والمدينة والطائف.