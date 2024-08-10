100 عام على تأسيس النظام القضائي في المملكة.. "الدارة" تستعرض أبرزَ المحطات

سلطت دارةُ الملك عبدالعزيز الضوءَ على النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، بمناسبة أنّه يتمّ هذا العام مئة سنة منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز.
وقالت "الدارة" اليوم: أنشئت المحاكم والقضاء الدائرة الحساسة في عهد الملك عبدالعزيز؛ لذا أفرغ جل اهتمامه في هذا الجانب وأسسه على مبدأ لا يعطل مصالح الناس، وقد تقسمت المحاكم في المملكة على أربعة أنواع.
وأضافت: النوع الأول هو المحاكم الكبرى، وهي في كل من مكة والمدينة والرياض، وتشمل أربعة قضاة اختصاصهم النظر في قضايا العقارات والديون والزواج والطلاق والفسخ والحدود الشرعية والحقوقية.
وأردفت "الدارة": النوع الثاني هو المحاكم المستعجلة وتنظر في القضايا الجنائية والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها ولا قصاص وفي القضايا الحقوقية من المبالغ غير العادية، وهي موجودة في مكة والمدينة والطائف.
وتابعت: النوع الثالث هو محاكم في بعض الأماكن القريبة من المدن، وتحتوي على قضاة للنظر في القضايا الجزئية البسيطة التي لا تستدعي ما يقضي بتشكيل محكمة مستقلّة.
واختتم "الدارة" بالقول: النوع الرابع هو المحاكم الشرعية في الملحقات وتنظر في القضايا الخاصة بالمحاكم الكبرى والمستعجلة.