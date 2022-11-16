المملكة "الثالثة" عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي 2022.. و"السواحة" يشكر القيادة

حقَّقت المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة ( الثالثة ) عالمياً، من بين ( 198) دولة، و (الأولى) إقليمياً، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن المؤشر.