تعزيزًا لجودة الحياة.. شبكة طرق متقدمة تربط عسير بمحافظاتها والمناطق المجاورة

وتتميز المنطقة كذلك بالعديد من الطرق الحيوية، ومنها الطريق الرابط بين أبها وخميس مشيط، وطريق الملك فهد، وطريق أبها- بيشة الذي يربط أبها بمحافظة بيشة، ويمتد نحو شمال شرق المنطقة، وطريق عقبة برمة، وطريق عقبة شعار أسهمت هذه الطرق في ربط المنطقة ببقية المناطق المجاورة بكل سهولة وكفاءة، كما أدّت دورًا مهمًا في دعم القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما يجري الآن تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا للطرق في المنطقة؛ أهمها مشروع تقاطع طريق المطار مع طريق الملك عبدالله.