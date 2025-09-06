مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع آلاف السلال الغذائية ويدشن مشاريع خدمية

وفي إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، وزّع المركز (1.565) سلة غذائية في منطقتي بونير وسوات، استفاد منها (11.111) فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان 2024 – 2025م.