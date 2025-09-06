مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع آلاف السلال الغذائية ويدشن مشاريع خدمية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، حيث شملت المساعدات خلال الأيام الماضية السودان واليمن وباكستان وسوريا.
ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، وزّع المركز أمس (1000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والعائدة من النزوح في محافظتي التضامن وود الماحي، استفاد منها (6.895) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2025م.
وفي محافظة مأرب باليمن، قدّم المركز منحة لـ90 مستفيدًا شملت بذورًا وحقائب بيطرية، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي. وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح أهمية المشروع في تمكين المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي وتأهيل كوادر بيطرية قادرة على خدمة المناطق الريفية.
كما دشّن المركز في مأرب محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وسلّم الجانب اليمني (6) شاحنات لنقل المخلفات الصلبة والسائلة. وتضم المحطة عشرة أحواض للترسيب والمعالجة، إضافة إلى غرفة تشغيل ومشتل زراعي. وأشاد وكيل المحافظة بالمشروع، معتبرًا أنه خطوة استراتيجية لتحسين صحة البيئة ومكافحة الأمراض.
وفي إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، وزّع المركز (1.565) سلة غذائية في منطقتي بونير وسوات، استفاد منها (11.111) فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان 2024 – 2025م.
وفي ريف دمشق بسوريا، وزّع المركز (1.300) سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" لمساندة المتضررين والمحتاجين في مختلف دول العالم، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمجتمعات المستهدفة.