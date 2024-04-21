أمانة الرياض تدشن مسار ممشى جبل ثهلان التاريخي بالدوادمي بطول 1200 متر

ويعد جبل ثهلان من المعالم التاريخية في المنطقة، إذ يقع في عالية نجد، وتحديدًا في بلدة الشعراء بمحافظة الدوادمي، وللجبل حضور عبر التاريخ؛ ومن أبرز الأماكن التي تتميز بالارتفاع وانبساط الأرض، وتعدد الأودية والشعاب فيه؛ كما أن موقعه في عالية نجد يعطيه بعدًا جغرافيًا مميزًا يسهم في كونه من أبرز الأماكن في المنطقة التي يمكن أن تمارس فيها رياضة الهايكنق، كما أن حضور الجبل في الأدب العربي وتاريخ الدولة السعودية، وتغني الشعراء به مثالًا على الصلابة والقوة.