"السند" يوجّه مسؤولي "الأمر بالمعروف" بالاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن عبر منفذ الربع الخالي

وجَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الربع الخالي في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ.