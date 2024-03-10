الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة "إحدى الحدائق الكبرى في المدينة"

يشار إلى أن برنامج "الرياض الخضراء" يسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهو زراعة ١٠ مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف البرنامج زراعة ٧،٥ ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى ٩% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من ١،٧ متر مربع إلى ٢٨ متر مربع، بما يعادل ١٦ ضعفاً مما هوعليه الآن والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار, كما يعزز البرنامج التصنيف العالمي للرياض لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".