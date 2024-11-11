تسهيلات جديدة تدعم الاستثمار الصناعي وتوسع الفرص للمستثمرين في المملكة.. هنا تفاصيلها

ولفت إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لجمهورية مصر العربية؛ تنطلق من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين الضاربة في عمق التاريخ، وتتسم بالقوة والاستمرارية؛ حيث تلعب مثل هذه الزيارات المتبادلة في تعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 250 مليار ريال، وحجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 100 مليار ريال؛ فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية السعودية في مصر أكثر من 8000 ترخيص استثمار؛ بينما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصرية في المملكة أكثر من 3400 رخصة استثمارية بقيمة تقدر بأكثر من 17 مليار ريال.