"السديس": ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ساهم في إنشاء هيئة الملكية الفكرية

ونوّه بما ورد في تصريح سمو ولي العهد الذي أوضح فيه أن لدى الشعب السعودي عقولًا وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد ستساعد الاستراتيجية الباحثين والمبتكرين السعوديين الشباب على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى في توليد الأفكار من خلال عمليات البحث والتطوير.