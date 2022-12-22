"السديس": ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ساهم في إنشاء هيئة الملكية الفكرية

نوّه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بأهمية إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدًا بأن هذا يمكّن الإبداع والابتكار من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح السديس أن رؤية سمو ولي العهد الطموحة في ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الإبداع والابتكار، ساهمت في إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كإحدى مبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي، لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
ونوّه بما ورد في تصريح سمو ولي العهد الذي أوضح فيه أن لدى الشعب السعودي عقولًا وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد ستساعد الاستراتيجية الباحثين والمبتكرين السعوديين الشباب على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى في توليد الأفكار من خلال عمليات البحث والتطوير.