مسؤولان إيرانيان رفيعان يشيدان بعودة علاقات الرياض- طهران.. وأمريكا تُعلّق

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة: إن تعزيز العلاقات مع السعودية سيؤدي لمزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى المستقبل في العلاقات مع السعودية.