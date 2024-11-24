"الأمن الغذائي": صرف 261 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (261,329,251) ريالاً، لصافي كمية متسلمة (139,188) طناً، وذلك لعدد (413) مزارعاً؛ ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,917,128,486) ريالاً، وذلك لكمية (1,070,220) طناً، لعدد (3,766) مزارعاً.