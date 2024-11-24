"الأمن الغذائي": صرف 261 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (261,329,251) ريالاً، لصافي كمية متسلمة (139,188) طناً، وذلك لعدد (413) مزارعاً؛ ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,917,128,486) ريالاً، وذلك لكمية (1,070,220) طناً، لعدد (3,766) مزارعاً.
ونظراً لإقفال الموسم، تدعو الهيئة، المزارعين؛ الذين لم يقفلوا حساباتهم حتى تاريخه، إلى سرعة الإقفال؛ ليتسنى إيداع الدفعة الأخيرة، وذلك قبل موعد إيقاف الصرف للعام المالي الحالي.