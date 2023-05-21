سينطلق بعشرة أضعاف سرعة الصوت.. هنا تفاصيل الصاروخ الذي سيحمل السعوديين إلى الفضاء

أما "صاروخ فالكون 9"، فيتكون من جزأين، حيث يتضمن جزؤه الأول من 9 محركات "ميرلين"، وخزانات من سبائك الألومنيوم، والليثيوم، تحتوي على أكسجين سائل، ووقود دفع.