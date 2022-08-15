هل استخدام رقائق الألمنيوم يضر بالصحة؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن رقائق الألمنيوم المعروفة بالقصدير معدة لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة والثلاجة.
وأضافت الهيئة أن الاستخدامات الشائعة لرقائق الألمنيوم تتمثل في تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها، وحماية الأغذية من التعرُّض للضوء الذي يؤثر في بعض الأغذية المحتوية على الدهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغيّر رائحتها بسبب التعرُّض للضوء.
ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن رقائق الألمنيوم لا تستخدم في طهي أو تسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ولا تتحمّل درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكلٍ مباشر، ولا تستخدم داخل أفران الميكروويف واستبدالها بالأواني المخصّصة لذلك.