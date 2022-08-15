هل استخدام رقائق الألمنيوم يضر بالصحة؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

وأضافت الهيئة أن الاستخدامات الشائعة لرقائق الألمنيوم تتمثل في تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها، وحماية الأغذية من التعرُّض للضوء الذي يؤثر في بعض الأغذية المحتوية على الدهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغيّر رائحتها بسبب التعرُّض للضوء.