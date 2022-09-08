فتش عن باب الفصل.. بتر إصبع طالبة بصامطة ووالدها يطالب بالتحقيق

تعرضت طالبة بصامطة، صباح اليوم، لإصابة بترت جزءا من إصبعها؛ بسبب ارتداد باب الفصل على يدها وأحيلت إلى مستشفى الموسم العام.
وقال والد الطالبة شموع محمود عريشي التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمكتب تعليم صامطة جنوب منطقة جازان إن ابنته أصيبت إصابة بالغة تمثلت في بتر جزء من إصبعها بسبب باب الفصل، متعجباً من عدم وجود مانع الارتداد في باب الفصل حفاظًا على سلامة الطالبات، معتبرا ذلك تقصيرا وإهمالا في أدوات السلامة، مطالبا بفتح تحقيق في القضية وعلاج طفلته في مستشفى متقدم قادر على ترميم الإصبع بشكل عاجل.
ووفقًا لمحضر الواقعة الذي أعدته المدرسة، فإنه في يوم الخميس مع بداية الحصة الثانية وقفت الطالبة شموع عريشي في مدخل الفصل فارتد الباب على يدها فأصاب أحد أصابع اليد اليمنى، وحالاً قامت المعلمة بإسعاف الطالبة وتحويلها للمرشدة الصحية والمرشدة الطلابية، وبعد الاطلاع على الحالة تم إرسالها إلى مستشفى الموسم العام برفقة الحارس وزوجته والوكيل، وتمت بقية الإجراءات في المستشفى، وتم التواصل مع أم الطالبة وإبلاغها.