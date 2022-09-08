فتش عن باب الفصل.. بتر إصبع طالبة بصامطة ووالدها يطالب بالتحقيق

ووفقًا لمحضر الواقعة الذي أعدته المدرسة، فإنه في يوم الخميس مع بداية الحصة الثانية وقفت الطالبة شموع عريشي في مدخل الفصل فارتد الباب على يدها فأصاب أحد أصابع اليد اليمنى، وحالاً قامت المعلمة بإسعاف الطالبة وتحويلها للمرشدة الصحية والمرشدة الطلابية، وبعد الاطلاع على الحالة تم إرسالها إلى مستشفى الموسم العام برفقة الحارس وزوجته والوكيل، وتمت بقية الإجراءات في المستشفى، وتم التواصل مع أم الطالبة وإبلاغها.