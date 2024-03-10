القبض على مخالف لنظام البيئة اصطاد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز تمكنت من القبض على المواطن: عواد حبيب الرشيدي؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته بندقية شوزن، و(17) طيراً مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.