"نبتكر لنمكِّن".. إطلاق النسخة الرابعة من "ملتقى الأكاديمية المالية 2025" في أكتوبر المقبل

أعلنت الأكاديمية المالية عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى الأكاديمية المالية 2025، والمقرر عقده في 8 أكتوبر 2025 بمركز المؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، وذلك برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز.
ويأتي تنظيم الملتقى هذا العام تحت شعار "نبتكر لنمكِّن"، ليؤكد التزام الأكاديمية بتعزيز الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في تنمية القطاع المالي وتمكينه من مواجهة تحديات المستقبل. وسيناقش الملتقى عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: قيادة الابتكار لتعزيز مرونة المنظمات، والقيادة المؤسسية في بيئة متغيرة، واستراتيجيات مستدامة لتنمية الكفاءات القيادية، إضافة إلى دور رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن الملتقى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات نوعية تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وتطويره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تقديم تجارب ملهمة تسهم في النمو المستدام للمؤسسات المالية وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، إلى جانب إتاحة منصة لتبادل الرؤى والخبرات بين القادة وصنّاع القرار والخبراء على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات جديدة ترفع من كفاءة رأس المال البشري وتدعم مسيرة تطوير القطاع المالي.
وسيشارك في الملتقى نخبة من قيادات القطاع المالي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المحليين والدوليين عبر جلسات النقاش الرئيسة، فيما يتضمن هامش الملتقى ورش عمل متخصصة تغطي موضوعات متنوعة في مجالات القطاع المالي. كما خصصت الأكاديمية هذا العام مسرح الإنماء ليكون منصة للتوعية المجتمعية في المجال المالي، من خلال مشاركة مختصين وخبراء ومرشدين لتقديم جلسات تفاعلية تسهم في تعزيز الثقافة المالية.
ويُعد الملتقى حدثًا سنويًا بارزًا يجمع كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين في قطاع المال والاستثمار، لبحث أحدث الأساليب والممارسات العالمية في تطوير القدرات البشرية، بما يتماشى مع تطلعات القطاع المالي ومتطلباته المستقبلية.
ولمزيد من المعلومات واستعراض أجندة الملتقى والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني