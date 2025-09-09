"نبتكر لنمكِّن".. إطلاق النسخة الرابعة من "ملتقى الأكاديمية المالية 2025" في أكتوبر المقبل

ويأتي تنظيم الملتقى هذا العام تحت شعار "نبتكر لنمكِّن"، ليؤكد التزام الأكاديمية بتعزيز الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في تنمية القطاع المالي وتمكينه من مواجهة تحديات المستقبل. وسيناقش الملتقى عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: قيادة الابتكار لتعزيز مرونة المنظمات، والقيادة المؤسسية في بيئة متغيرة، واستراتيجيات مستدامة لتنمية الكفاءات القيادية، إضافة إلى دور رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.