"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة مع رياح شديدة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وتساقط البَرَد، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.