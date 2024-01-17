"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة مع رياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية ومكة المكرمة والقصيم ونجران والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وتساقط البَرَد، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وتساقط البَرَد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد القصيم أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة والأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة نجران لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.