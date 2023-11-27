"فيصل بن فرحان" يناقش مع وزير خارجية قبرص تطورات الوضع في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.