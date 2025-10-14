"التجارة" تكشف عن إصدار 128 ألف سجل تجاري في الربع الثالث 2025

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2025م، متضمنةً تحليلًا لأداء القطاع وتطوراته في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت النشرة أن عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثالث تجاوز 128 ألف سجل تجاري، فيما بلغ إجمالي السجلات المسجلة أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري.
وبيّنت النشرة أن المؤسسات نمت بنسبة 21% خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى أكثر من 1.2 مليون مؤسسة، كما تجاوز عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 500 ألف سجل تجاري بنسبة نمو بلغت 158%، بينما ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 4,488 سجلًا بنهاية الربع الثالث، محققًا نموًا قدره 49% مقارنة بعام 2020.
وسلّطت النشرة الضوء على التطور الملحوظ في القطاعات الواعدة، مشيرة إلى زيادة السجلات التجارية في مجالات تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل النشرة الربعية عبر الرابط: mc.gov.sa/nl