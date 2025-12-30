محليات
"الدفاع المدني" يحذر من إشعال الفحم والحطب داخل المنازل ويصدر إرشادات وقائية
دعا إلى تهوية الأماكن وإبعاد الأطفال وإطفائهما قبل النوم أو الخروج
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إلى ضرورة التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار استخدام الفحم والحطب، مؤكدةً أهمية اتباع سلوكيات السلامة لتفادي الحوادث المنزلية الناتجة عن إشعالها في أماكن مغلقة.
وأوضحت أن من أبرز التعليمات الوقائية: عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وتهوية المكان جيدًا، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بهما، وإطفاؤهما تمامًا عند الخروج أو قبل النوم، وإبعاد المواد القابلة للاحتراق من محيطهما.
وأكدت المديرية أهمية متابعة الإرشادات والتعليمات المنشورة عبر وسائل الإعلام الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى التواصل مع الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (998) في بقية المناطق، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.