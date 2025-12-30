"الدفاع المدني" يحذر من إشعال الفحم والحطب داخل المنازل ويصدر إرشادات وقائية

وأوضحت أن من أبرز التعليمات الوقائية: عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وتهوية المكان جيدًا، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بهما، وإطفاؤهما تمامًا عند الخروج أو قبل النوم، وإبعاد المواد القابلة للاحتراق من محيطهما.