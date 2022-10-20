"الحسين": الديوانيات تعدّ قبلةً للمثقفين والأدباء وأهل العلم والاقتصاد

وأردف: بحكم خبرتي في "ديوانية آل حسين التاريخية" ولأوظف خلاصة تجربتي للقارئ الكريم، الذي ربما يكون بعيدًا عن أجواء هذه الديوانيات والصالونات وأهدافها ومبتغاها وطرق عملها ونظامها وتأسيسها وتاريخها مع الحفاظ على الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية، وذلك توازنًا مع ما تقوم به وزارة الإعلام عبر وسائلها لنشر العلم والثقافة، والإحاطة بكل ما هو جديد وفريد ولتغدو منجزًا حضاريًا مهمًا.