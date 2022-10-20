بلدية القوز تضبط عمالة مخالفة تجمع السكراب وتبيعه بطريقة عشوائية

داهمت بلدية القوز وبالتعاون مع الجهات الأمنية مساء أمس، سكن عمالة من الجنسية البنجلاديشية مخالفة لنظام العمل، حيث كانت تقوم بجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة للنظام وبشكل عشوائي.
وتفصيلاً، قامت البلدية والجهات المختصة بتطبيق النظام بحق العمالة ومصادرة السكراب الذي يقدر وزنه بـ 3 أطنان.
وأكد رئيس بلدية القوز المهندس محمد بن عبده بنان إلى أن إقامة هذه الأنشطة في مثل هذه المواقع يعتبر مخالفاً للأنظمة، فهي منطقة سكنية وليست صناعية أو مواقع أنشطة تجارية وهذا مضر بالبيئة عامة.
ولفت "بنان" إلى استمرار الجولات الرقابية الميدانية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر تطبيق بلدي 940.