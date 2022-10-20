بلدية القوز تضبط عمالة مخالفة تجمع السكراب وتبيعه بطريقة عشوائية

داهمت بلدية القوز وبالتعاون مع الجهات الأمنية مساء أمس، سكن عمالة من الجنسية البنجلاديشية مخالفة لنظام العمل، حيث كانت تقوم بجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة للنظام وبشكل عشوائي.