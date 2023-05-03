بناء على رضا المرضى وسلامتهم.. باحث يقترح تصنيف عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة

وأضاف: "يجب اشتراط تقليل معدل وقوع الأخطاء الطبية وتحسين رضا المرضى لترتقي عيادة أو مركز طب أسنان إلى تصنيف أعلى، وذلك بعد مرور عامين من كل تحديد تصنيف، كما يجب وضع خصائص مختلفة لكل فئة من فئات التصنيف، ومن ذلك أن أجور الكشف والإجراءات التشخيصية والعلاجية تعتمد على الفئة بحيث تزداد التكلفة كلما ارتفع مستوى التصنيف، حتى تكون هناك منافسة حقيقية بين العيادات والمراكز لتقليل معدل الأخطاء الطبية وتحسين رضا المرضى".