"العيادة" يؤكد أهميةَ دور الأطباء البيطريين في مواجهة الأمراض والجوائح وتعزيز الأمن الغذائي

واستعرض الدكتور الشومر أهمية مهنة الطب والطبيب البيطري؛ لما له من دور حيوي وبارز في تنمية الثروة الحيوانية، وكذلك توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك، وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان، موضحًا أن الطبيب البيطري يحضر في مزارع الدواجن، وشركات الألبان واللحوم، ومشروعات تسمين الحيوانات، وفي المسالخ ومصانع العلف؛ مما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني، ويُسهم في نمو الاقتصاد وازدهاره، كما أنه المسؤول عن صحة وسلامة سلاسل الإمداد الغذائية.