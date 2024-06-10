"العقيل": توقعات درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة بين 43 و45 مئوية بدءًا من الجمعة

وتفصيلاً، أوضح العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية أن درجة الحرارة في مشعر منى حسب التقرير الأخير ستكون في حدود 43 درجة مئوية، ويوم السبت في مشعر عرفات 45 درجة مئوية.