محليات
"العقيل": توقعات درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة بين 43 و45 مئوية بدءًا من الجمعة
قال إن الطقس مناسب ومستقر لأداء المناسك.. و"المرشات المائية" ستساهم في تلطيف الأجواء
توقَّع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن تكون درجة الحرارة في المشاعر المقدسة بين 43 و45 درجة مئوية بدءًا من يوم الجمعة القادم.
وتفصيلاً، أوضح العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية أن درجة الحرارة في مشعر منى حسب التقرير الأخير ستكون في حدود 43 درجة مئوية، ويوم السبت في مشعر عرفات 45 درجة مئوية.
وقال: "إن هذا مؤشر جيد؛ إذ إنه كان يتم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 48 درجة في مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي".
وبحسب التحديث الأخير، توقع نشاط رياح شمالية، وشمالية غربية؛ وبالتالي انكسار حدة درجات الحرارة على المشاعر المقدسة؛ لتعود درجات الحرارة إلى 43 و45 مئوية.
وأشار إلى أن "المرشات المائية" ستساهم في خفض درجات الحرارة، وستكون الأجواء مناسبة -بإذن الله- لأداء المناسك، ومستقرة أيضًا.