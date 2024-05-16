"الوفد الأكبر".. تقرير أمريكي: المملكة المتحدة تريد أن تكون جزءاً من "رؤية السعودية 30"

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن: "إننا نفتح أسواقنا لبعضنا البعض حتى يتدفق الاستثمار والصادرات والسياحة والتعاون في كلا الاتجاهين"، كما أشار إلى أن المملكة المتحدة ستساعد السعودية أيضًا في تخطيط وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وقال دودن: "إن بريطانيا لا تؤيد رؤية 2030 فحسب، بل نريد أن نكون جزءًا منها".