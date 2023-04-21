أحيت الموروث وعكست خصوصيته.. وزارة الثقافة تختتم "موسم رمضان" 1444هـ

وجاءت فعالية "منطقة سرادق رمضان" بوصفها إحدى الفعاليات الرئيسية للموسم المقامة في جدة التاريخية، مشتملةً على الخيمة الرمضانية، وسينما أهل أول، وتجربة الأكل، والشخصيات المتجولة، ومسرح العرائس. كما قدّم الموسم في جدة التاريخية فعالية "مركاز البلد" الذي تَضَمن عدة مواقع مخصصة للألعاب الشعبية، والرسامين، والحرفيين، والذواقة، والضوء. إلى جانب فعالية "حكاوى رمضان"، و"معرض بساط الريح"، إضافة إلى تنظيم بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكرة الطائرة، مع تقديم فرصة الاستمتاع بزيارة بينالي الفنون الإسلامية لاستكشاف التنوع الثقافي الفني للعالم الإسلامي، الذي تحتضنه صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.