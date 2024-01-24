أمانة الرياض: إغلاق الجسر العلوي للقادم من شرق تقاطع "خريص" مع "الشيخ جابر" باتجاه الجنوب 10 أيام

وأوضحت الأمانة أنه بناءً على أعمال الصيانة سيتم تحويل حركة السير على المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً، مشيرةً إلى أنه من المخطط إعادة فتح الحركة المرورية يوم السبت 3 فبراير 2024م.