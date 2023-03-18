بمشاركة نخبة من المطورين والتقنيين.. الرياض تحتضن هاكثون المسؤولية الاجتماعية 2023

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا: الجمعية تستهدف فئة طلاب وطالبات الجامعات السعودية في مجال البرمجة والشبكات وتطبيقات الجوال من جميع مناطق المملكة، حيث سيشارك في الهاكثون 48 مشارك ومشاركة، وسيكون هناك 12 مجموعة، بواقع أربعة أشخاص لكل مجموعة، مقابل ذلك لدينا فرق متخصصة من مدربين ومرشدين وإداريين ولجنة تحكيم، وسيكون لدينا ثلاثة فائزين بجوائز مالية".