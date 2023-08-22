شاهد.. حادث انقلاب شاحنة يربك حركة السير في "طريق الشرائع"

‏تسبب انحراف شاحنة تابعة لإحدى شركات الألبان والعصائر، قبل قليل، في إرباك وعرقلة لحركة السير في طريق الشرائع باتجاه جبل النور، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها لترتطم بالرصيف الفاصل بين المسارين، وكادت تنتقل إلى المسار الآخر لتتوقف فوق الصبات الخرسانية.