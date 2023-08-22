شاهد.. حادث انقلاب شاحنة يربك حركة السير في "طريق الشرائع"

تسبب انحراف شاحنة تابعة لإحدى شركات الألبان والعصائر، قبل قليل، في إرباك وعرقلة لحركة السير في طريق الشرائع باتجاه جبل النور، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها لترتطم بالرصيف الفاصل بين المسارين، وكادت تنتقل إلى المسار الآخر لتتوقف فوق الصبات الخرسانية.
وتسبب انحراف الشاحنة في سقوط حمولتها من الألبان والعصائر في الطريق، مما جعل المارة وأصحاب عدد من المركبات يتوقفون في حرم الطريق وعلى جانبيه لالتقاط ما تصل إليه أيديهم.
الموقع لم يخل من الخطر بسبب قطع المارة الطريق السريع للفوز بكراتين العصير والألبان ووضعها في المركبة والعودة مرة أخرى.
وباشرت دوريات الأمن والمرور وفرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الموقع لتسهيل حركة السير وفك الاختناق الذي تسبب فيه مرتادو الطريق إذ دخل بعضهم إلى داخل الثلاجة لإخراج كراتين العصائر والألبان، فيما لا تزال الشاحنة في موقع الحادث.
يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على العاصمة المقدسة رافقتها رياح سطحية قوية تسببت في سقوط بعض الأشجار ولوحات الإعلانات وتناثر الحواجز البلاستيكية.