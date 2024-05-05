صاحبة أول لقب للقدرة والتحمل الدولية للهجن: اختياري للهجن صدفة.. وهذه بداياتي

كشفت "خلود الشمري" صاحبة أول لقب دولي ضمن بطولة القدرة والتحمل الدولية للهجن، والتي أقيمت في قرية مغيرا بمحافظة العلا؛ عن أنّ دخولها عالم الهجن كان صدفة بعد أن كانت تستهويها الخيل.
وقالت الشمري لـ"سبق": بدأت هواية ممارسة الخيل منذ سنوات؛ حيث كنّا نقضي الإجازات الصيفية في الطائف، ثم أعود لإكمال دراستي في محافظة تيماء في انتهاء الإجازة الصيفية.
وأضافت: سمعت بسباق للهجن وشهدت الاهتمام الكبير في هذه الرياضة من قبل القيادة، أيدها الله، كسائر الرياضات المختلفة، وكان حافزًا كبيرًا لي؛ لذلك قرّرت خوض تجربة السباق قبل يوم من انطلاقه؛ حيث بدأت بالاختبار وتمّ تأهيلي لدخول السباق، والتحقت في سباق الطائف وحقّقت المركز الرابع.
وتابعت: شاركت في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز وحقّقت المركز السابع، ثم استمررت في هذه الرياضة إلى جانب الخيل والصقارة بدعم وتشجيع من والديّ؛ حيث اشتركت في سباق كأس العالم في العلا للهجن وحقّقت المركز الثاني وحقّقت المركز الرابع في سباق كأس العرب في العُلا، وبفضل الله تعالى في بطولة القدرة والتحمل الذي أقيم أمس في العلا حققت أول لقب دولي في بطولة القدرة والتحمل الدولية.
وقالت "خلود الشمري": أشعر بالسعادة على التطور الكبير الذي تشهده بلادنا العظيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، في مختلف المجالات، ولقائد رؤيتنا الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، الفضل بعد الله.
وأشارت إلى أن: ما تشهده اليوم محافظة العلا التي أصبحت وجهة عالمية لمختلف الرياضات التراثية؛ مَدْعاة للفخر، وأشكر في ختام حديثي وزارةَ الرياضة وللهيئة الملكية لمحافظة العلا وللاتحاد السعودي للهجن وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي.