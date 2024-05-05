صاحبة أول لقب للقدرة والتحمل الدولية للهجن: اختياري للهجن صدفة.. وهذه بداياتي

وتابعت: شاركت في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز وحقّقت المركز السابع، ثم استمررت في هذه الرياضة إلى جانب الخيل والصقارة بدعم وتشجيع من والديّ؛ حيث اشتركت في سباق كأس العالم في العلا للهجن وحقّقت المركز الثاني وحقّقت المركز الرابع في سباق كأس العرب في العُلا، وبفضل الله تعالى في بطولة القدرة والتحمل الذي أقيم أمس في العلا حققت أول لقب دولي في بطولة القدرة والتحمل الدولية.