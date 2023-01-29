مع موسم الشتاء… رحلة البحث عن الفقع.. تستهوي عشاق الصحراء بالحدود الشمالية

وتعد منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت فيها نبتة الكمأة, حيث يتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد التي من علامات ظهور الفقع بجانبه، كما تشتهر بأنواع مختلفة مثل: (الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي بلونه الأحمر).