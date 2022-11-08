في لقاء مفتوح.. "سلطان بن سلمان" يلتقي أعضاء مجموعات البحث والابتكار بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أنه منذ تولى مسؤولية رئاسة مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة كان اهتمامه بالبحث العلمي له الأولوية بطرح فكرة تأسيس مركز لأبحاث الإعاقة، أُنشئ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض حينذاك، ثم استقل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن الجمعية؛ ليصبح مركزًا متفردًا في نوعه بالشرق الأوسط. مبينًا دور الجمعية ثم المركز في تنظيم المؤتمرات الدولية للإعاقة والتأهيل، التي كانت من أبرز نتائجها إصدار النظام الوطني للمعوقين، وإنشاء مجلس أعلى للإعاقة، الذي أضحى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.