"كلية الاتصالات والمعلومات بجدة" تحتفل باليوم الوطني الـ94 بعدد من الفعاليات

احتفلت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بمحافظة جدة اليوم الأربعاء، باليوم الوطني 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة والذي تم تنفيذه من قِبَل الإدارات والأقسام، هو إبراز للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيد للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المتدربين، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف "العامودي" أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو ذكرى متجلية لانطلاقة الحياة الكريمة والحضارة بكل تفاصيلها في بلادنا الغالية، وهو ثمن عظيم لكفاح أعظم، كما يعطي مؤشرات إبداعية عن حضارة صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وقادها أبناؤه من بعده.
ودعا العامودي الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.