"مسؤولون خليجيون" يناقشون إعداد خطة مشتركة للطوارئ خلال الأزمات والكوارث

وتمّ استعراض تقرير متابعة توصيات الاجتماع السابق لمسؤولي الشؤون الهندسية بدول المجلس، ومناقشة المقترحات المقدمة وما احتوته من مواضيع مهمة تعزّز العمل الهندسي بين دول المجلس، كما تمّ الاتفاق على إقامة ورش هندسية إعلامية في دول المجلس لمواكبة التطورات السريعة في المجال التقني والهندسي، وخاصة في ظل وجود مشاريع إستراتيجية كبرى تختص بالبث والإرسال الإذاعي والتلفزيوني في دول المجلس، للوصول إلى أفضل التجارب والارتقاء بجودة المعروض لتتوافق مع أحدث التقنيات العالمية في المجال الإعلامي، ولاسيما أن بعض هذه المشاريع تصنف كمشاريع إستراتيجية تحدث إضافة للمنشأة الإعلامية ولها عديد من الجوانب الإيجابية، وتمر خلال مراحل تنفيذها بعديد من التحديات والصعوبات، كما تمّ الاطلاع على برنامج تبادل الزيارات بين المهندسين للعام الحالي 2023م.