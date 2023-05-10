"مسؤولون خليجيون" يناقشون إعداد خطة مشتركة للطوارئ خلال الأزمات والكوارث

ناقش مسؤولو الشؤون الهندسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرار الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الإعلام بدول المجلس بشأن الموافقة على التصور الخاص بإعداد خطة مشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة، الذي نظّمته الأمانة العامة، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة إدارة الإعلام، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام الهندسة بوزارة الإعلام بسلطنة عُمان -دولة الرئاسة- المهندس سعيد بن سالم الشريقي.
وتمّ استعراض تقرير متابعة توصيات الاجتماع السابق لمسؤولي الشؤون الهندسية بدول المجلس، ومناقشة المقترحات المقدمة وما احتوته من مواضيع مهمة تعزّز العمل الهندسي بين دول المجلس، كما تمّ الاتفاق على إقامة ورش هندسية إعلامية في دول المجلس لمواكبة التطورات السريعة في المجال التقني والهندسي، وخاصة في ظل وجود مشاريع إستراتيجية كبرى تختص بالبث والإرسال الإذاعي والتلفزيوني في دول المجلس، للوصول إلى أفضل التجارب والارتقاء بجودة المعروض لتتوافق مع أحدث التقنيات العالمية في المجال الإعلامي، ولاسيما أن بعض هذه المشاريع تصنف كمشاريع إستراتيجية تحدث إضافة للمنشأة الإعلامية ولها عديد من الجوانب الإيجابية، وتمر خلال مراحل تنفيذها بعديد من التحديات والصعوبات، كما تمّ الاطلاع على برنامج تبادل الزيارات بين المهندسين للعام الحالي 2023م.
واختتم الاجتماع بعددٍ من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون.