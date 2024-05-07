مستشارة أسرية: الرجال يرفضون التقدم بشكوى أو الإفصاح عن ضرب زوجاتهم لهم

وأشارت إلى أنه في حالة قيام الزوجة بالاعتداء على زوجها جسديًا فلا يجب أن تصرف الزوج بالطريقة نفسها من خلال الانتقام. وتوضح الأمر بقولها: لا أقصد أنه لا يدافع الزوج عن نفسه، فالدفاع يختلف عن ضربها.. والمؤكد أن القوة البدنية للزوجة أقل بكثير من قوة الزوج، ما يعني أن ضربها ليس مبررًا حتى بنسبة 1 %، لكن لابد أن يحاول التهدئة. وأضافت أنه مهما كان أصل المشكلة، لابد أن يتم حلها.