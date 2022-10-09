تيري ستيرن والمهندس محمد الطيب يطلقان بوتيك ساعات باتيك فيليب بالرياض

كما صرح السيد لورنت بيرناسكوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة باتيك فيليب، بأننا نملك أكثر من ١٠٠ براءة اختراع، من ضمنها عشرون اختراعًا يمثلون أهمية كبرى في تاريخ صناعة الساعات بالعالم، ولدينا ختم العلامة المميزة للجودة الديناميكية التي تستخدم التقدم التكنولوجي في خدمة التحسينات على المدى الطويل لوظائف وموثوقية ومعدل دقة الساعات. إن امتلاكهم لساعة باتيك فيليب يمنحهم صيانة دائمة مدى الحياة، بل وإصلاح جميع الساعات التي أنتجتها الشركة منذ عام ١٨٣٩. نملك ٢٠٠ موديل من الموديلات المختلفة في خزينة إنتاج الشركة، ولدينا معايير الجودة الصارمة في التصنيع.